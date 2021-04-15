ВВС и ПВО РФ и Белоруссии летом приступят к совместному дежурству на белорусском аэродроме

ДУШАНБЕ, 15 апреля. /ТАСС/. Российские и белорусские военные летом этого года приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов Белоруссии. Об этом заявил журналистам в четверг командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ.

Он отметил, что в конце 2020 года министрами обороны Белоруссии и России был утвержден план действий дежурных сил по ПВО войск и средств Единой региональной системы ПВО Белоруссии и РФ.

"В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", - сказал он.

Голуб также отметил, что белорусские военные постоянно задействованы в совместных тренировках по противовоздушной обороне. В 2021 году планируется участие в оперативно-тактических учениях с родами войск ВВС и ПВО Белоруссии на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество - 2021".