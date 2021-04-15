CNN: США готовят санкции против России в координации с европейскими союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Новые санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести против России, готовятся в координации с европейскими союзниками Вашингтона. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По его данным, "администрация [США], как ожидается, примет меры против РФ в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками". США готовятся к возможным ответным мерам со стороны России.

Телеканал также отмечает, что у высылаемых из Вашингтона и Нью-Йорка российских дипломатов будет 30 дней на то, чтобы покинуть страну.

В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона будто бы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds и якобы вмешивалась в выборы президента США. Официального подтверждения информации пока не поступало.