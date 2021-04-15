В МИД Франции считают, что поддержка ЕС Киева не означает вступление Украины в союз

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Поддержка Евросоюзом Киева в отношениях с Москвой не означает вступления Украины в ЕС. Об этом заявил в четверг госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать ее, - сказал Бон в эфире радиостанции Radio-G France. - Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступления в ЕС".

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию "Господарске новины" заявил, что "Украина должна получить от Европейского союза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию", а "украинский народ может многое дать Европе".

16 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу за рабочим завтраком. По словам пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, Зеленский в Париже намерен поднять вопрос о ситуации в Донбассе и сосредоточении российских войск вблизи с границей Украины.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.