Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает какую-либо из сторон в кризисе на Украине

АНКАРА, 15 апреля. /ТАСС/. Турция не поддерживает какую-либо из сторон в кризисе на Украине, сообщил в четверг министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"У нас хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Мы выступаем за решение проблемы мирным и дипломатическим путем, - сказал он в эфире телеканала NTV. Наши отношения с каждой из стран не должны влиять на отношения с другими государствами. В недопонимании между Россией и Украиной мы не поддерживаем какую-либо из сторон".

Между тем 10 апреля по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова оказать "необходимую поддержку" для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Эрдоган выразил надежду, что "тревожная эскалация <...> как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей". "Мы готовы оказать в этом отношении всю необходимую поддержку", - добавил он.

С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной стало невыполнение Киевом июльских договоренностей.