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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Голландский суд опросил представителей концерна "Алмаз-Антей" по делу MH17

Судья Хендрик Стейнхейс уточнил, что вопросы касались нанесенного самолету ущерба, оружия, которое могли использовать, а также работы ракеты "Бук"
На месте крушения самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 11 ноября 2014 года Михаил Почуев/ТАСС
Описание
На месте крушения самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 11 ноября 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 15 апреля. /ТАСС/. Судебный следователь в Нидерландах опросил представителей концерна "Алмаз-Антей" по вопросам, связанным с крушением Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в четверг на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

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По его словам, в рамках процесса проведения дополнительных расследований судебный следователь "отдельно опросил экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), а также представителей концерна "Алмаз-Антей".

"Вскоре они будут опрошены вместе, - сказал судья. - Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесенный самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета "Бук".

В начале слушаний Стейнхейс также проинформировал, что всем четверым обвиняемым в соответствии с голландским законодательством вновь были направлены повестки о явке, однако ни один из них не предстал перед судом лично. Интересы одного из них, Олега Пулатова, представляют двое адвокатов.

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