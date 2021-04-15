Голландский суд опросил представителей концерна "Алмаз-Антей" по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 15 апреля. /ТАСС/. Судебный следователь в Нидерландах опросил представителей концерна "Алмаз-Антей" по вопросам, связанным с крушением Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в четверг на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд

По его словам, в рамках процесса проведения дополнительных расследований судебный следователь "отдельно опросил экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), а также представителей концерна "Алмаз-Антей".

"Вскоре они будут опрошены вместе, - сказал судья. - Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесенный самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета "Бук".

В начале слушаний Стейнхейс также проинформировал, что всем четверым обвиняемым в соответствии с голландским законодательством вновь были направлены повестки о явке, однако ни один из них не предстал перед судом лично. Интересы одного из них, Олега Пулатова, представляют двое адвокатов.