СЕ призвал к борьбе с коррупцией при преодолении экономического ущерба пандемии

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Правительства стран должны эффективно предотвращать коррупционные риски, возникающие при принятии мер по борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), действующей в рамках Совета Европы (СЕ).

В документе отмечается, что "правительствам вот уже больше года приходится прибегать к чрезвычайным мерам, которые подразумевают концентрацию полномочий и отступление от фундаментальных прав". "Они связаны с коррупционными рисками, которые не следует недооценивать", - считают авторы доклада.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, комментируя документ, отметила, что "в трудные времена правительства должны активизировать усилия, чтобы обеспечить соответствие экономических мер преодоления кризиса антикоррупционным стандартам". "Мы должны видеть, как эти стандарты применяются на практике, а правительства, в свою очередь, должны действовать прозрачно", - подчеркнула она.

Президент GRECO Марин Мрчела призвал государства "строго следовать руководству, выпущенному группой в 2020 году для предотвращения коррупционных рисков в контексте пандемии". "Очень важно, чтобы в чрезвычайных ситуациях все решения и процедуры разрабатывались прозрачно и представляли собой единство", - отметил он. Мрчела выразил сожаление в связи с тем, что "в некоторых государства были замечены попытки со стороны исполнительной или законодательной властей подчинить себе судебную систему".

В обнародованном докладе рассматриваются меры по предотвращению коррупции в странах GRECO в 2020 году. Проведенный 4-й оценочный раунд касался парламентариев, судей и прокуроров. Как отмечается в докладе, к концу 2020 года страны - участницы GRECO смогли полностью выполнить около 40% рекомендаций группы по предотвращению коррупции. Среди стран, выполнивших полностью рекомендации спецгруппы СЕ, Финляндия и Норвегия. Франция полностью выполнила 45% предписаний, Россия - 40,9%, а Украина - 12,2%. В рамках 5-го раунда основное внимание уделяется центральным властям и правоохранительным органам.

Группа государств по борьбе с коррупцией была основана Советом Европы в 1999 году. Ее эксперты помогают государствам выявлять недостатки в национальной антикоррупционной политике, побуждая власти к проведению необходимых реформ. Как сообщили в штаб-квартире СЕ, в настоящее время в GRECO входят 47 стран - членов Совета Европы, а также Белоруссия, Казахстан и США.