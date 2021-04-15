Комитет Конгресса США одобрил создание комиссии по выплате репараций афроамериканцам

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил в среду создание комиссии по изучению предложений о репарациях за институт рабства в стране и связанную с ним расовую и экономическую дискриминацию афроамериканцев. Тем самым, как сообщила в среду вечером на своем сайте газета The Hill, впервые создана реальная возможность для вынесения вопроса о репарациях на полномасштабное обсуждение в Конгрессе США, если законодатели-демократы будут и далее его продвигать.

"Сегодня Конгресс США наконец предпринял такие действия по [вопросу] о репарациях, принятия которых адвокаты движения, эксперты и темнокожие люди добивались в течение десятилетий, - приводит издание заявление эксперта правозащитной организации Human Rights Watch Дейзен Хит, выступавшей на слушаниях в юридическом комитете. - Это является важным этапом на пути продвижения страны к [осуществлению] полного расчета с катастрофическими последствиями рабства, ежедневно сопровождающими [жизни] чернокожих людей".

Газета отметила, что одобренное комитетом решение стало по сути первым реальным шагом в продвижении законопроекта H.R. 40 (Закон о Комиссии по изучению и разработке предложений по репарациям афроамериканцам), инициированного ныне покойным конгрессменом Джоном Кониерсом (демократ от штата Мичиган). Этот законопроект с 1989 года неоднократно выносился на обсуждение законодателей, но всякий раз безрезультатно. В феврале этого года под влиянием прошедших в стране массовых выступлений представителей национальных меньшинств законопроект H.R. 40 - после почти двухлетнего перерыва со дня его последнего обсуждения - вновь был внесен в рабочую повестку Конгресса США.

"Вопрос о репарациях, - пишет The Hill, - является дискуссионным в политическом отношении, и нет уверенности в том, что он будет вынесен на обсуждение Палаты представителей, хотя демократы, несомненно, предпримут усилия к тому, чтобы это произошло".

Лидер демократического большинства в нижней палате американского законодательного собрания Стени Хойер (от штата Мэриленд) пока не взял на себя никаких обязательств в отношении H.R. 40, но призвал президента Джо Байдена к формированию группы по репарациям при Белом доме, что, как указывает газета, облегчило бы некоторым конгрессменам-демократам "центристских взглядов" принятие решения в пользу компенсаций, так как голосование - если до него дойдет - обещает быть непростым.

Первые меры

Власти города Эванстон (штат Иллинойс) стали первыми в США, кто перевел вопрос о репарациях в практическую плоскость. 22 марта на городском совете они согласовали выделение средств на улучшение жилищных условий семьям афроамериканцев, пострадавших в прошлом из-за притеснений и дискриминации.

Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций. Он предназначен для афроамериканцев, живших в Эванстоне в XX веке, и их потомков, которые в силу притеснений со стороны властей оказались с точки зрения жилья в неравном положении в сравнении с остальным населением.

Предполагается, что в течение 10 лет власти города, население которого не превышает 75 тыс. человек, распределят $10 млн. Фонд репараций финансируется за счет отчислений от продажи каннабиса, употребление и продажа которого в рекреационных целях были легализованы в Иллинойсе с 1 января 2020 года.