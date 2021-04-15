Вопрос о компенсации родственникам жертв крушения MH17 начнут рассматривать в июне

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 15 апреля. /ТАСС/. Суд в Нидерландах начнет рассмотрение по существу запросов родственников жертв крушения малайзийского Boeing на Украине с июня 2021 года. Об этом сообщил в четверг на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

"На прошлых слушаниях представители родственников не представили требования о возмещении ущерба, и суд им дал срок до 15 апреля. Требования были представлены 13 апреля, - заявил Стейнхейс, добавив, что в ходе слушаний представители родственников обнародуют эти требования. - Было бы также хорошей идеей определить, когда именно они смогут выступить перед судом, учитывая, что это довольно эмоциональный момент. Суд решил обсудить эти вопросы по существу в июне и июле 2021 года".