В ООН призвали власти Ирака не допустить эскалации в стране на фоне атаки в Эрбиле

ТАСС, 15 апреля. Федеральные власти Ирака, а также власти Курдского автономного района должны не допустить эскалации в стране на фоне произошедшего в среду нападения на аэропорт города Эрбиль. Об этом заявила в четверг спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Пласхерт.

"События прошлой ночи в [Иракском] Курдистане - очередной пример безрассудных попыток вызвать напряженность и подорвать стабильность в Ираке. Мы осуждаем подобные акты насилия и призываем федеральные власти и власти Курдистана действовать без промедлений и в унисон, чтобы не допустить еще большей эскалации", - написала Хеннис-Пласхерт в Twitter.

В среду агентство Reuters информировало о том, что аэропорт Эрбиля, где находится используемая американскими ВС база, подвергся атаке, совершенной при помощи беспилотника. Предполагалось, что целью нападения могли быть американские военные. Утверждалось, что в результате инцидента никто не пострадал. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился начать расследование обстоятельств случившегося.