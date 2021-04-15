В Дании троим задержанным предъявили обвинения в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

СТОКГОЛЬМ, 15 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Дании предъявила троим задержанным в феврале прошлого года мужчинам обвинения в финансировании и пропаганде терроризма в Иране в сотрудничестве со спецслужбой Саудовской Аравии. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"Трем высокопоставленным членам "Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза" было предъявлено обвинение в финансировании и пропаганде терроризма в Иране в сотрудничестве с саудовской разведкой. Им также были предъявлены обвинения в ряде других преступлений, включая оправдание терроризма и незаконную разведывательную деятельность", - отмечено в сообщении.

Подозреваемые больше года находятся в СИЗО. Их обвиняют в шпионаже в пользу Саудовской Аравии в период с 2012 по 2018 год. "Это очень серьезный случай, когда в Дании люди вели незаконную разведывательную деятельность, а также из Дании финансировали и пропагандировали терроризм в других странах, - приводятся в пресс-релизе слова прокурора Копенгагена Лиз-Лотте Нилас. - Конечно, это не должно происходить на датской земле, и поэтому я удовлетворена тем, что теперь мы можем предъявить обвинения по этому делу".

Дело будет рассматриваться в суде Роскилле, первое заседание состоится 29 апреля 2021 года. Прокуратура требует не только тюремного заключения, но и последующей высылки обвиняемых, а также отзыва датского гражданства у одного из них.

Как ранее объяснили в полиции безопасности Дании PET, задержание обвиняемых связано с делом 2018 года, когда подданный Норвегии иранского происхождения был арестован в Дании за шпионаж в пользу иранской разведки. В конце октября 2018 года PET заявила о том, что подозревает разведку Исламской Республики Иран (ИРИ) в подготовке нападения на лидера датского отделения сепаратистской группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Тегеран подозревает ее в организации теракта, происшедшего в сентябре 2018 году в Ахвазе - столице иранской провинции Хузестан.

Ахваз - арабское название этой провинции, одного из самых неспокойных регионов в Иране. Среди его населения еще со времен шаха сильны сепаратистские настроения. В 2005-2006 годах там отмечались сильные волнения, которые сопровождались нападениями на правительственные учреждения, погромами и поджогами.