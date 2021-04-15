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МИД Латвии призвал к новым санкциям ЕС против России при обострении на востоке Украины

Глава ведомства Эдгарс Ринкевичс отметил, что речь должна идти о "наиболее строгих" рестрикциях
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс EPA-EFE/Valda Kalnina
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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс
© EPA-EFE/Valda Kalnina

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Евросоюз должен рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России в случае усиления обострения на границе с Украиной. С таким призывом выступил в четверг глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы, Эстонии и Украины.

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"В случае неблагоприятного развития ситуации, я думаю, мы определенно должны обратиться к наиболее строгим санкциям [против РФ], которые есть в распоряжении ЕС, - сказал он. - Это то, что ЕС должен быть готов сделать".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

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