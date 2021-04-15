Прокурор заявил, что записи разговоров по делу MH17 попали к журналистам незаконно

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 15 апреля. /ТАСС/. Записи разговоров Сергея Дубинского, проходящего одним из обвиняемых по делу о крушении "Боинга" на Украине, попали к голландским журналистами незаконно. Об этом заявила в четверг на слушаниях прокурор Манон Риддербекс.

"Журналисты утверждают, что получили доступ к тысячам записей разговоров Дубинского, в том числе в июле и августе 2014 года, - отметила она. - Некоторые из этих записей приобщены прокуратурой к делу. Они не предоставлялись никакой третьей стороне ни прокуратурой, ни полицией".

В рамках изучения вопроса прокуратура обратилась к украинским властям, которые сообщили, что в различных делах украинской прокуратуры имеется большое количество перехваченных разговоров Дубинского в качестве доказательств, в том числе не имеющим отношение к крушению MH17, и они доступны многим сторонам на Украине.

"Однако совершенно иначе обстоит дело с определенными записями, на которые ссылаются голландские журналисты и которые имеются в нашем досье, - заметила Риддербекс. - Они не доступны больше никому, и они не предоставлялись никакой третьей стороне ни прокуратурой, ни полицией, ни судебным следователям. И получается, что эти документы попали в руки лиц, не имеющих отношение к данному делу, незаконным путем".

Ранее журналисты голландской программы Nieuwsuur ("Час новостей") заявили, что получили доступ к записям тысяч телефонных разговоров Дубинского, проведенных в июле-августе 2014 года, то есть именно тогда, когда произошла трагедия. По данным корреспондентов, записи были сделаны Службой безопасности Украины. Из них 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), проводящей уголовное расследование трагедии. На основе этих данных корреспонденты провели реконструкцию событий, которая, в частности, свидетельствует о том, что Дубинский был не осведомлен о трагедии в течение нескольких часов.