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Глава ЕК пока не ответила на приглашение Зеленского посетить Украину на День независимости

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что Еврокомиссия обычно публикует повестку Урсулы фон дер Ляйен за неделю, а не за несколько месяцев

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен получила приглашение от президента Украины Владимира Зеленского принять участие в праздновании 30-летия независимости страны в августе, но пока не ответила на него. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Если вы посмотрите на дату письма [от Зеленского], то вы увидите, что председатель фон дер Ляйен находилась тогда в Турции и Иордании. Ответное письмо должно быть подписано председателем фон дер Ляйен и отправлено по дипломатическим каналам. Она подпишет его сама, и письмо будет отправлено", - сказал он, отвечая на многочисленные вопросы журналистов.

При этом Мамер подчеркнул, что Еврокомиссия обычно опубликовывает повестку главы ЕК всего лишь за неделю, а не за несколько месяцев.

Как сообщают украинские и западные СМИ, президент Украины Владимир Зеленский написал фон дер Ляйен письмо, пригласив ее в Киев для участия в праздновании 30-летия независимости страны, а также в учредительном саммите "Крымская платформа", которые намечены на 23-24 августа. Однако в ответ на приглашение Зеленский якобы получил отказ, подписанный главой кабинета фон дер Ляйен, а не от имени самой главы Еврокомиссии, как это предусмотрено протоколом. Причиной отказа приводится "слишком загруженная повестка" фон дер Ляйен, в то время как обычно в это время институты ЕС находятся на летних каникулах.

Теги
УкраинаФон дер Ляйен, УрсулаЗеленский, Владимир Александрович
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