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Санкции в отношении России
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Байден подписал указ о введении санкций против России

В частности, Соединенные Штаты высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне
Президент США Джо Байден AP Photo/Andrew Harnik, Pool
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Andrew Harnik, Pool

ТАСС, 15 апреля. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Минфин США уточнил, против кого введены рестрикции, - в частности, среди подпавших под них 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы.

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Кроме того, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Также в указе говорится, что США считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Указ Байдена о возможности введения санкций против РФ предусматривает визовые ограничения и блокировку собственности.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, Джозеф (Джо)
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