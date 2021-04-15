ТАСС, 15 апреля. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Минфин США уточнил , против кого введены рестрикции, - в частности, среди подпавших под них 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы.

Кроме того, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Также в указе говорится, что США считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Указ Байдена о возможности введения санкций против РФ предусматривает визовые ограничения и блокировку собственности.