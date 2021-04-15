Помощник по нацбезопасности заявил, что Байден предупреждал Путина о новых санкциях

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в случае осложнения ситуации на Украине из-за каких-либо шагов с российской стороны Соединенные Штаты и их союзники введут новые ограничительные меры. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он отметил в разговоре с президентом Путиным, что если Россия на самом деле предпринимает шаги [по Украине], то США будут работать со своими союзниками, чтобы заставить за это заплатить". - сказал он в эфире телеканала CNN.

Будущее отношений

По словам Салливана, Байден считает, что с Россией могут быть налажены стабильные и предсказуемые отношения и две страны могут совместно работать по ряду вопросов.

"Он верит, что США и Россия могут иметь стабильные и предсказуемые отношения, что есть сферы, где мы можем работать вместе", - добавил он.

Однако Байден считает, что без личной встречи с Путиным отношения двух стран могут стать еще хуже, рассказал Салливан.

"Когда Рональд Рейган называл СССР "империей зла", мы проводили саммиты. Важные страны и лидеры проводили саммиты и встречи друг с другом в самые сложные времена. Президент Байден не считает, что отношения с Россией находятся на этом этапе. Но он полагает, что они находятся в очень сложной ситуации. Есть риск их дальнейшего снижения по спирали, если два лидера не встретятся и не проговорят существующие сложности", - сказал он

.