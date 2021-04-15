Президенты Украины и Грузии обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили затронул вопрос обострения ситуации в Донбассе, они также обменялись мнениями о ситуации в регионе Черного моря. Об этом в четверг сообщил офис украинского президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Глава украинского государства обсудил с собеседницей эскалацию ситуации в сфере безопасности в Донбассе, заявив об опасной тенденции увеличения количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших", - говорится в сообщении на сайте офиса. Отмечается, что в ответ собеседница подчеркнула, что Киев и Тбилиси "поддерживают друг друга в вопросе мира".

Кроме того, стороны затронули вопрос безопасности. "Собеседники обменялись мнениями по актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря", - говорится в сообщении. В офисе добавили, что еще одной темой разговора стали перспективы членства в НАТО. "Настало время конкретных предложений для Украины и Грузии относительно получения ПДЧ (План действий по членству - прим. ТАСС) в НАТО и плана вступления в Европейский союз. Консолидация усилий и солидарность сегодня чрезвычайно важны", - заявил Зеленский, слова которого приводит его администрация.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.