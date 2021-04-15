В НАТО поддержали объявленные США "меры реагирования на дестабилизирующую деятельность РФ"

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО поддерживают объявленные США "меры реагирования на дестабилизирующую деятельность России". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после их объявления 15 апреля о мерах реагирования на дестабилизирующую деятельность России. Союзники предпринимают индивидуальные и коллективные действия по укреплению коллективной безопасности Североатлантического союза", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "союзники по НАТО будут работать в тесном контакте, чтобы ответить на представляющие угрозу евроатлантической безопасности действия РФ".

Страны НАТО согласны с обвинениями США в адрес России в вопросе кибератаки на SolarWinds, говорится в заявлении. "Соединенные Штаты и другие союзники считают, что все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за взлом SolarWinds. Мы солидарны с Соединенными Штатами", - отмечается в нем.