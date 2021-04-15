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Высылка дипломатов и ограничения для компаний.
Высылка дипломатов и ограничения для компаний.
Высылка дипломатов и ограничения для компаний.
Высылка дипломатов и ограничения для компаний.
Высылка дипломатов и ограничения для компаний.
Санкции в отношении России

Высылка дипломатов и ограничения для компаний. Какие санкции ввели США против России

© REUTERS/Mike Segar
Это первые рестрикции, введенные против Москвы при администрации Джо Байдена

Соединенные Штаты ввели новые санкции против России - первые при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести личную встречу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности.

Какие санкции ввели

  • 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны покинуть США. По мнению американской стороны, среди них есть "представители российских разведывательных служб".
  • Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.
  • Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы в Соединенных Штатах.
  • Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Как объяснили введение санкций

  • Новые санкции Вашингтон мотивировал, в частности, обвинениями в том, что российская разведка стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds.
  • Также США вновь обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента, хотя РФ неоднократно отвергала эти утверждения.
  • В новые санкционные списки попали физические и юридические лица, связанные с Крымом.
Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
Страны ЕС выразили солидарность с новыми санкциями США против России
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