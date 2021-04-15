Страны ЕС выразили солидарность с новыми санкциями США против России

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза солидарны с США, которые объявили о новых санкциях против России. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Евросоюз и его государства-члены выражают свою солидарность с Соединенными Штатами в связи с последствиями вредоносной кибероперации, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке Соединенных Штатов, была проведена Российской Федерацией. Это затронуло правительства и бизнес во всем мире, в том числе в странах - членах ЕС", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС разделяет "озабоченность партнеров по поводу растущего числа вредоносных кибердействий и, в частности, встревожен недавним увеличением числа действий, затрагивающих безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые могут иметь системные последствия и нанести значительный ущерб обществу, безопасности и экономике". "Злонамеренное использование ИКТ подрывает преимущества, которые интернет и использование ИКТ дают обществу в целом, и свидетельствует о готовности некоторых субъектов эффективно рисковать международной безопасностью и стабильностью", - говорится в нем.

По словам Борреля, "все действующие лица должны воздерживаться от безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве". "Мы будем продолжать расследовать вредоносную кибердеятельность с целью принятия устойчивых, совместных и скоординированных мер по предотвращению, пресечению, сдерживанию и реагированию на такое вредоносное поведение в киберпространстве, в том числе путем тесного сотрудничества с нашими международными партнерами, - заявил он. - Мы призываем все государства содействовать проведению текущих расследований и играть конструктивную роль в них, а также принимать надлежащие меры по обеспечению безопасности и целостности продуктов и услуг ИКТ и их цепочки поставок".

Глава дипломатии ЕС отметил, что Брюссель продолжает работать "над созданием программы действий по продвижению ответственного поведения государств в киберпространстве в рамках ООН, опираясь на работу групп правительственных экспертов ООН в этой области и недавнее одобрение этих рамок рабочей группой открытого состава". "ЕС и его государства-члены по-прежнему твердо привержены и полны решимости в своей солидарности со своими международными партнерами содействовать созданию глобального, открытого, стабильного и безопасного киберпространства, уважающего права человека, основные свободы, демократические ценности и принципы и верховенство права, с тем чтобы каждый мог безопасно жить своей жизнью как в Интернете, так и в автономном режиме", - заключил Боррель.