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Блинкен заявил, что США продолжат искать пути для сотрудничества с Россией

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты работают с союзниками по всему миру для укрепления кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. США продолжат искать пути для сотрудничества с Россией после введения новых санкций. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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"Мы будем действовать уверенно при ответе на российские действия, которые причиняют вред нам, нашим союзникам и партнерам. Где возможно, США будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью выстраивания более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих американским интересам", - сказал он.

Блинкен добавил, что США работают с союзниками по всему миру для укрепления кибербезопасности. "Помимо этого Госдепартамент предпринимает шаги по укреплению кибернетического сотрудничества по всему миру, в том числе по проработке новых тренировочных курсов со своими партнерами по политике и техническим аспектам обнародования кибернетических инцидентов, а также поддержке обучения по ответственному поведению государств в киберпространстве", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

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