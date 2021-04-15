Глава Евросовета обсудил с президентом Украины и генсеком НАТО ситуацию на границе с РФ

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых он "с глубокой озабоченностью" обсудил наращивание сил Россией около украинской границы. Об этом он написал в четверг в своем Twitter.

"В моих сегодняшних разговорах с президентом Зеленским и генсеком Столтенбергом мы с глубокой озабоченностью обсуждали наращивание российской военной мощи вблизи границ Украины", - сказал он, добавив, что "ЕС тверд и един в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.