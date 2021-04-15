Греция отменит семидневный карантин для туристов из некоторых стран со следующей недели

АФИНЫ, 15 апреля. /ТАСС/. Греция отменит обязательный семидневный карантин для туристов из ряда стран со следующей недели, они смогут приезжать при наличии отрицательного результата теста ПЦР или сертификата о вакцинации, при этом для них сохранятся ограничения на передвижение по Греции. Это подтвердила в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Аристотелия Пелони.

Ее спросили, подтверждает ли правительство сообщения СМИ о том, что со следующей недели туристы из ряда стран будут приезжать без карантина, если у них имеется отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. "Речь идет о некоторых странах, которых касается это небольшое экспериментальное открытие с помощью зеленого цифрового сертификата [о вакцинации], - сказала Пелони. - Оно распространяется на путешественников, которые могут иметь или зеленый сертификат, или [отрицательный] тест ПЦР, который будет сделан за 72 часа до приезда. Для них будут действовать те же самые ограничения [всеобщего карантина], которые [сейчас] действуют и для греческих граждан. Во многих из этих стран - европейских стран, а также тех, где прививки от коронавируса были сделаны значительной части населения, - имеются ограничения на выезд, поэтому речь не идет о большом числе прибывающих туристов".

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источник, что Греция планирует отменить с 19 апреля семидневный обязательный карантин для приезжающих из Европейского союза и пяти других стран, включая США и Великобританию. Этот шаг является частью постепенного открытия туристического сектора страны. По данным агентства, Греция, как и другие страны ЕС, не будет требовать со следующей недели от посетителей из ЕС, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов прохождения семидневного карантина. Но им все равно нужно будет предоставить доказательство вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за 72 часов до прибытия.

Контакты в Москве

Министр туризма Греции Харис Теохарис находится с визитом в Москве, в ходе которого у него будет ряд важных встреч с представителями государственных и частных организаций туристического сектора России. На четверг запланированы его встречи с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зариной Догузовой и заместителем министра транспорта РФ Дмитрием Зверевым. "Предметом обсуждения на всех встречах являются вопросы, касающиеся туризма, правил и протоколов открытия рынка и границ, а также дальнейшего развития отношений между Грецией и Россией, особенно в сфере туризма", - отметили в министерстве туризма Греции.

В настоящее время власти Греции разрешают въезд до 4 тыс. россиян в неделю исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Пока в стране действует и требование о семидневном карантине для всех пассажиров международных рейсов, прибывающих в страну. Разрешение на приезд до 4 тыс. россиян в неделю было продлено 3 апреля до 19 апреля.

9 марта министр туризма Греции сообщил, что с полным учетом необходимости добросовестного выполнения эпидемических протоколов страна будет стремиться открыть туристический сезон 14 мая, а до этих пор будет постепенно снимать ограничения, если это позволят оценки инфекционистов. Посольство Греции в Москве 17 марта подтвердило ТАСС, что с 14 мая страна ждет туристов из РФ, которые должны иметь на руках отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.