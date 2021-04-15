Автоколонна с гуманитарной помощью ООН для Донбасса пересекла линию соприкосновения

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Колонна грузовиков с гуманитарной помощью ООН для населения республик Донбасса пересекла в четверг линию соприкосновения через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Еленовка - Новотроицкое", один грузовик с грузом от Международного комитета Красного Креста пересек КПП у населенного пункта Счастье.

"Сегодня в 10:00 через КПП "Новотроицкое" был осуществлен пропуск пятые грузовых транспортный средств гуманитарной миссии УВКБ ООН (Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев - прим. ТАСС) по маршруту город Киев - город Донецк. Кроме того, около 11:00 КПП "Счастье" пересек грузовой автомобиль с гуманитарным грузом Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее представитель Киев на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы сообщил, что намерен разблокировать с 15 апреля процесс доставки гуманитарной помощи в Донецкую народную республику через пункт пропуска "Еленовка - Новотроицкое", где ранее был закрыт доступ для гуманитарных грузов.