Медведчук считает, что регулирование ситуации в Донбассе зависит от воли Зеленского

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Обстановка в Донбассе будет возвращена в мирное русло, если украинская власть встанет на путь реализации Минских соглашений. Такое мнение в четверг выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Мирное урегулирование на Донбассе полностью зависит от политической воли господина [президента Украины Владимира] Зеленского", - написал он в Twitter.

По мнению оппозиционера, механизм для нормализации обстановки на востоке Украины имеется - это минские соглашения. "Как только власть станет на путь реализации минских соглашений, не будет никаких угроз, будет мирное урегулирование на Донбассе. Донбасс может вернуться в Украину, а Украина на Донбасс", - уверен Медведчук.

В среду полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил по итогам состоявшегося в тот день очередного заседания, что Украина должна наладить мирный политический диалог с Донбассом, который оказался заблокированным из-за действий Киева. Он также подчеркнул, что процесс урегулирования в регионе из-за действий украинских властей был отброшен на семь лет назад, к моменту начала конфликта в 2014 году.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.