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Белый дом утверждает, что СВР ответственна за кибератаку через ПО SolarWinds

Никакие доказательства этого в документах не приводятся

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что Служба внешней разведки (СВР) России несет ответственность за кибератаку в США через программное обеспечение ПО фирмы SolarWinds.

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"Соединенные Штаты официально называют российскую Службу внешней разведки (СВР) <...> в качестве ответственного за масштабную кампанию кибершпионажа, которая использовала платформу SolarWinds и другую инфраструктуру информационных технологий", - говорится в справочных материалах, которые обнародовал в четверг Белый дом. Эти документы были распространены в связи с решением администрации США ужесточить режим односторонних санкций в отношении России.

По версии Белого дома, "разведывательное сообщество" США "с высокой долей уверенности" делает вывод об ответственности СВР в данном случае. При этом Белый дом выражает мнение, что сотрудники СВР действовали, в том числе выдавая себя за хакерские группировки APT 29, Cozy Bear и The Dukes. Никакие доказательства этого в документах не приводятся.

Как стало известно ранее, ПО Orion компании SolarWinds было взломано в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

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