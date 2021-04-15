{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В США заявили, что Россия уведомила их в непубличном порядке об ответе на санкции

Вашингтон оставляет за собой право на новые меры, отметили в американской администрации

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Россия уведомила США как в публичном, так и в непубличном порядке, что ответит на их новые санкции, и Вашингтон в связи с этим оставляет за собой право на дополнительные меры. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном политике в отношении России.

На эту тему
Высылка дипломатов и ограничения для компаний. Какие санкции ввели США против России
Высылка дипломатов и ограничения для компаний.

"Они дали понять - как публично, так и в других форматах, - что они намерены ответить на это, и нам надо посмотреть, что они решат сделать. Соединенные Штаты, конечно же, оставляют за собой право принять дополнительные меры, если это будет необходимо", - сказал он.

Дальнейшие долгосрочные санкции

США будут готовы вводить дальнейшие существенные долгосрочные санкции против России в случае продолжения ее недружественных шагов, заявил представитель американской администрации.

"Продолжение вредоносной деятельности, включая дальнейшее вмешательство в выборы, злонамеренную кибердеятельность, неприемлемо. Мы готовы продвинуться дальше в плане введения существенных долгосрочных последствий, если это поведение продолжится или будет развиваться", - сказал он.

Теги
СШАРоссия
МИД КНР вызвал посла Японии из-за ситуации со сбросом воды с "Фукусимы-1"
Токио ранее разрешил слить с АЭС в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ
Читать полностью