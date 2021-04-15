Блинкен: США продолжат тесное сотрудничество с Афганистаном и после вывода войск

ТАСС, 15 апреля. США продолжат сотрудничать с Афганистаном и после вывода своего военного контингента из исламской республики. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Кабул.

"Хотя мы и выводим наши войска, мы расширяем [сотрудничество] в других сферах, <...> мы будем оставаться с афганским народом, в частности через экономические инвестиции, <...> и мы продолжим поддерживать гражданское общество", - приводит слова Блинкена телеканал TOLONews.

"США никогда не планировали сохранять свое военное присутствие в Афганистане на постоянной основе. <...> Опасность со стороны "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) значительно уменьшена", - указал госсекретарь. По его мнению, "Афганистан в 2021 году - это не тот Афганистан, что был в 2001 году <...>, [в стране] произошли существенные позитивные изменения".

Ранее Блинкен провел в Кабуле встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. По информации газеты The Wall Street Journal, госсекретарь заявил в ходе беседы, что Вашингтон остается приверженным партнерству с Кабулом.

Как уточняет агентство Reuters, Блинкен посетил в Кабуле также посольство США, где встретился с американскими военнослужащими. Помимо этого, Блинкен провел встречу с главой Высшего совета по национальному примирению Абдаллой Абдаллой. Как сообщается на сайте Госдепартамента, глава американской дипломатии "подтвердил приверженность США мирному процессу", а также то, что Вашингтон "будет использовать весь <...> дипломатический, экономический и гуманитарный инструментарий для поддержки будущего, которого хочет афганский народ, включая [уже имеющиеся] достижения афганских женщин".

Между тем, как сообщил TOLONews, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что считают нарушением достигнутого с США соглашения решение Вашингтона вывести иностранные войска из Афганистана к 11 сентября, а не к 1 мая.

Движение "Талибан" никогда не обретет легитимность и не задержится во власти, если попытается стать во главе Афганистана силой, заявил Блинкен. "Чрезвычайно важно, чтобы "Талибан" признал, что никогда не будет легитимным и не задержится во власти, если отвергнет политический процесс и попытается взять страну силой, - цитирует его TOLONews. - У конфликта в Афганистане нет военного решения, и переговоры и компромисс представляют собой единственный путь к справедливому и прочному миру".

Блинкен отметил, что в Афганистане настал переходный период, и каждый такой переходный период сопровождается "неопределенностью, озабоченностью, и я очень хорошо понимаю это и вижу это".

Между тем, как сообщил TOLONews, представители "Талибан" заявили, что считают нарушением достигнутого с США соглашения решение Вашингтона вывести иностранные войска из Афганистана к 11 сентября, а не к 1 мая.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Вывод войск из Афганистана

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.