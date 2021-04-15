Разведка США полагает, что Россия задействует инструменты против американского влияния

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Разведка США полагает, что российские власти будут использовать широкий спектр инструментов для подрыва влияния Соединенных Штатов на Западе. Об этом в четверг заявила на спецслушаниях в Конгрессе США директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Что касается России, то мы полагаем, что Москва продолжит использовать обширный спектр тактических приемов для подрыва влияния США с западными союзниками <...>. Москва задействует спектр инструментов", - заявила она.

При этом Хейнс отметила, что "Россия не хочет конфликта с Соединенными Штатами", однако "российские чиновники уже давно полагают, что Вашингтон пытается ослабить Россию".