МИД КНР вызвал посла Японии из-за ситуации со сбросом воды с "Фукусимы-1"

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. МИД КНР сделал серьезное представление послу Японии в Пекине Хидэо Таруми в связи с планами Токио сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг внешнеполитическим ведомством Китая.

Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

"Помощник министра иностранных дел КНР У Цзянхао вызвал посла Японии в Китае Хидэо Таруми и сделал серьезное представление по поводу решения Токио утилизировать воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" путем сброса ее в океан", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

У Цзянхао отметил, что Япония, принимая такое решение, пренебрегает окружающей средой мирового океана, здоровьем и безопасностью жителей соседних стран, а также рискует нарушить нормы международного права. "В связи с этим Китай выражает сильное недовольство и решительный протест", - заявил представитель МИД КНР.

Он призвал Токио пересмотреть свое "ошибочное решение о сливе воды с АЭС", создать совместную техническую рабочую группу с участием китайских экспертов для проверки воды на безопасность, а также не приступать к сливу без достижения консенсуса с заинтересованными сторонами и международными организациями. "Китай будет продолжать работать с международным сообществом и пристально следить за развитием событий, КНР оставляет за собой право принимать дальнейшие ответные меры", - говорится в заключении сообщения МИД.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить с АЭС "Фукусима-1" в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу в океан воды с атомной станции займет примерно два года. В связи с этим Пекин и Сеул выразили Токио протест. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.