В ЦРУ утверждают, что у РФ достаточно сил на границе с Украиной для "агрессивных" действий

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс полагает, что приписываемое России наращивание сил в районе границы с Украиной позволяет Москве предпринять некие агрессивные действия. Такую версию он изложил в четверг на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

По словам Бернса, американской стороне "следует очень серьезно относиться к наращиванию сил", которое якобы происходит. Отвечая на вопрос о мотивах приписываемых РФ действий, директор ЦРУ сказал: "Это может быть отчасти передачей сигнала, попыткой устрашения украинского руководства, дать сигнал США и нашим союзникам". "И наши союзники очень серьезно к этому относятся. Мы подробно консультировались с ними в последние недели", - добавил он.

По версии главы ЦРУ, "наращивание сил достигло такого уровня, который дает возможность предпринять дальнейшие агрессивные действия". "Вот почему мы так серьезно относимся к этому", - сказал Бернс.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории их собственной страны не должно беспокоить другие государства. Он подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Песков также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.