МИД Украины выразил протест из-за решения РФ временно закрыть часть акватории Черного моря

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. МИД Украины выразил протест в связи с намерением России временно закрыть часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран и счел это нарушением норм международного права. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении дипведомства.

"РФ объявила о закрытии на следующей неделе до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия РФ являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - заявил МИД.

Киев назвал этот шаг России "грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву". "Согласно Конвенции, - отмечается в документе, - РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море". "На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море, перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины", - говорится в заявлении.

МИД потребовал от РФ "немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря" и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

В среду, 14 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Согласно распоряжению, право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено Минобороны "исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Распоряжение исключает использование этого участка для рыбоводства и рыболовства.