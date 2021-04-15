Спецслужбы США утверждают, что у СВР есть пять методов получения данных из сетей

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Американские власти утверждают, что Служба внешней разведки (СВР) России пользуется пятью уязвимостями для получения информации из компьютерных сетей США и их союзников. Данная версия приводится в совместном заявлении Агентства национальной безопасности (АНБ) США, Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре, а также Федерального бюро расследований (ФБР).

В документе говорится, что "устранение этих уязвимостей имеет жизненно важное значение для США". Приводятся технические подробности, которые касаются указанных недоработок, а также рекомендации по их устранению.

По утверждению указанных спецслужб, "сети США и союзников постоянно подвергаются сканированию, выбираются в качестве целей и разрабатываются действующими в киберпространстве лицами, пользующимися поддержкой российских властей". Согласно версии американской стороны, СВР несет ответственность на кибератаку в США через программное обеспечение ПО фирмы SolarWinds и на центры, в которых проводят исследования, касающиеся борьбы с распространением нового коронавируса.

Спецслужбы США также утверждают, что сотрудники СВР действовали, в том числе выдавая себя за хакерские группировки APT 29, Cozy Bear и The Dukes.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.