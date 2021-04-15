Главы МИД ЕС обсудят с Кулебой обострение в Донбассе 19 апреля

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза в ходе неформальной видеоконференции 19 апреля обсудят с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обострение ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам телефонного разговора главы Евросовета Шарля Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Министры иностранных дел стран ЕС обменяются мнениями по Украине в понедельник. Министры также проведут неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что Мишель выразил обеспокоенность в связи с обострением в Донбассе и наращиванием сил РФ у границ Украины. "Он также напомнил о полной поддержке ЕС усилий в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе и призвал к полному выполнению Минских соглашений как пути продвижения к прочному урегулированию", - говорится в заявлении.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории их собственной страны не должно беспокоить другие государства. Он подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Песков также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.