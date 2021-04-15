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Глава Евросовета принял приглашение Зеленского на саммит "Крымской платформы"

Мероприятие запланировано на 23 августа в Киеве

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам телефонного разговора главы Мишеля с Зеленским.

"Председатель Мишель еще раз поблагодарил президента Зеленского за приглашение на саммит "Крымской платформы", запланированный на 23 августа, которое он принял во время своего визита на Украину 2 марта. Президент Мишель с нетерпением ждет встречи", - отмечается в нем.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию.
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Теги
УкраинаМишель, ШарльКрымЗеленский, Владимир Александрович
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