Reuters: ЕС согласовал санкции в отношении еще 10 человек за военный переворот в Мьянме

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Европейский союз собирается ввести санкции в отношении еще 10 лиц, связанных с организацией военного переворота в Мьянме. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Мьянма: как к власти снова пришли военные

"Список будет утвержден. В него войдут 10 физических лиц и две организации", - приводит агентство слова дипломата. Ожидается, что санкции будут введены на следующей неделе, отмечает Reuters.

В марте Евросоюз ввел санкции в отношении 11 физических лиц, ответственных за военный переворот и репрессии в Мьянме. Ранее в апреле глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента), заявил о намерении ЕС ввести экономические санкции против членов мьянманской военной хунты в самое ближайшее время.