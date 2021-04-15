Разведка США допускает, что COVID-19 начал распространяться из лаборатории в Китае

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Разведывательные службы США точно не знают, как появился новый коронавирус, в качестве одной из возможностей рассматривается версия о его распространении из лаборатории в Китае. Об этом заявила в четверг на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы точно не знаем, где, когда и как первоначально произошла передача коронавируса. У нас есть две возможные теории", - сказала она. "Одна из них состоит в том, что это был инцидент в лаборатории, а другая - в том, что он возник естественным путем вследствие контактов человека с зараженными животными", - пояснила Хейнс.