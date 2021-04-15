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Пандемия COVID-19
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Разведка США допускает, что COVID-19 начал распространяться из лаборатории в Китае

Другая теория состоит в том, что он возник естественным путем вследствие контактов человека с зараженными животными, указала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс EPA-EFE/Melina Mara/POOL
Описание
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс
© EPA-EFE/Melina Mara/POOL

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Разведывательные службы США точно не знают, как появился новый коронавирус, в качестве одной из возможностей рассматривается версия о его распространении из лаборатории в Китае. Об этом заявила в четверг на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы точно не знаем, где, когда и как первоначально произошла передача коронавируса. У нас есть две возможные теории", - сказала она. "Одна из них состоит в том, что это был инцидент в лаборатории, а другая - в том, что он возник естественным путем вследствие контактов человека с зараженными животными", - пояснила Хейнс.

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СШАКитайПандемия COVID-19
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