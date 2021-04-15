Послы стран G7 поддержали Зеленского в вопросе ликвидации административного суда Киева

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Послы стран Группы семи приветствуют решение президента Украины Владимира Зеленского о неотложной ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщается в четверг в Twitter неформального объединения послов G7 в поддержку реформ на Украине.

"Послы G7 приветствуют инициативу президента Зеленского по ликвидации Окружного административного суда города Киева как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы Украины", - говорится в сообщении.

Послы призвали к прозрачности дальнейших действий. "Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором [судей] на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на честность. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня справедливости и беспристрастности судей", - подчеркнули послы.

13 апреля Зеленский внес в Верховную раду как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева", пояснив это отсутствием доверия к инстанции. "Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону", - заявил глава государства, слова которого процитировал его офис. Председатель суда Павел Вовк в ответ заявил, что идея президента возникла под внешним влиянием. По данным украинских СМИ, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило судьям ОАСК обвинения во взяточничестве.

В середине февраля Зеленский сообщил, что подготовлен пакет законопроектов для реформы системы правосудия в стране. Он, в частности, касается передачи полномочий оспаривать акты центральных органов власти от Окружного административного суда Киева Верховному суду.