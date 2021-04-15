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В Индии ожидают, что встреча Моди и Путина может состояться во втором полугодии

Точной даты пока нет, отметил посол Индии в России Венкатеш Варма

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, как ожидают в республике, может состояться во второй половине 2021 года. Об этом в четверг журналистам заявил посол Индии в России Венкатеш Варма.

"Из-за пандемии коронавируса встреча перенесена на более позднее время. Она состоится во второй половине года. Даты пока нет", - сказал Варма.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал журналистам, что подготовка к визиту Путина в Индию ведется, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Глава МИД республики Субраманиям Джайшанкар сообщал, что в ходе его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Дели в том числе обсуждалась и подготовка "к предстоящему в этом году визиту" российского президента в эту страну.

В соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры двух стран встречаются ежегодно, но в прошлом году из-за эпидемической ситуации впервые за 20 лет встречу на высшем уровне провести не удалось.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра
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