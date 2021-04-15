Пентагон заявил, что США продолжат укреплять оборонный потенциал Украины

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат укреплять долгосрочный оборонный потенциал Украины. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, выступая в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"США все больше обеспокоены наращиванием российских сил на границе с Украиной и в Крыму. Россия сейчас имеет самое серьезное сосредоточение сил на границе с 2014 года", - утверждала она. По словам Купер, Вашингтон непоколебим "в поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины".

"Мы также продолжим поддерживать долгосрочный оборонный потенциал Украины и предоставлять помощь в сфере безопасности, чтобы помочь украинской стороне защитить себя от российской агрессии", - добавила представитель Пентагона. По ее словам, Вашингтон в контактах с Москвой заявил, что "России следует воздержаться от эскалации на границе".

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.