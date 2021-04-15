Посол США заявил, что Вашингтон продолжит искать возможности для сотрудничества с Москвой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вашингтон продолжит искать возможности для выстраивания более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Об этом говорится в заявлении посла США в РФ Джона Салливана, размещенном на официальном сайте американского посольства.

"Где это возможно, Соединенные Штаты продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США", - сказал он.

По его словам, встреча состоялась по просьбе американской стороны. "Я проинформировал российских официальных лиц в министерстве иностранных дел о далеко идущих мерах, которые США предпринимают, чтобы привлечь к ответственности российское правительство за его враждебные действия", - заявил он. При этом, по словам дипломата, "встреча была профессиональной и уважительной".

Как отметил посол, США четко дали понять, что Вашингтон будет защищать свои национальные интересы. Он указал, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден выразил серьезную озабоченность враждебными действиями России, такими как "использование химического оружия для покушения на Алексея Навального, кибератака [через программное обеспечение фирмы] SolarWinds, заказные убийства американских солдат в Афганистане и вмешательство в выборы в 2020 году".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о вызове посла США на Смоленскую площадь и отметила, что разговор "будет для американской стороны тяжелым".