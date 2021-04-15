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Санкции в отношении России
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Байден выступит 15 апреля с речью, посвященной России

Выступление президента США запланировано на 23:30 мск
Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступит в четверг с заявлением по России. Об этом говорится в распространенном Белым домом обновленном графике главы государства.

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"Президент выступит с заявлением по России", - отмечается в документе. Речь запланирована на 16:30 по местному времени (23:30 мск).

В четверг Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц попали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не поспособствуют встрече Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которую предложил Вашингтон.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
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