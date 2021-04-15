Посла России в Великобритании вызвали в МИД Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в четверг МИД Соединенного Королевства из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Форин оффисом.
"Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма", - отмечается в сообщении МИД королевства. Келин был принят постоянным заместителем министра Филипом Бартоном.
Британский дипломат, как сообщается в коммюнике, сообщил о видении Лондона, согласно которому российские спецслужбы якобы "стояли за взломом [программного обеспечения американской компании] SolarWinds". "Он проинформировал посла, что Великобритания продолжит работать с союзниками, чтобы привлекать внимание к злонамеренным операциям российских разведывательных сил и пресекать их", - отметили в Форин оффисе.
Бартон также выразил обеспокоенность по поводу повышения концентрации российских войск у границы с Украиной, в том числе в Крыму. "Эти действия представляют угрозу и приводят к дестабилизации. Россия должна прекратить свои провокации и снять напряженность в соответствии с ее международными обязательствами", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
Взлом SolarWinds
Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения США, а также более 400 крупнейших американских компаний.
В опубликованном в декабре 2020 года совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что они зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства. Занимавший в то время пост госсекретаря США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке якобы причастна Россия. Между тем Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом США, подчеркнул, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".
О войсках на границе с Украиной
Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.