Посла России в Великобритании вызвали в МИД Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в четверг МИД Соединенного Королевства из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Форин оффисом.

"Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма", - отмечается в сообщении МИД королевства. Келин был принят постоянным заместителем министра Филипом Бартоном.

Британский дипломат, как сообщается в коммюнике, сообщил о видении Лондона, согласно которому российские спецслужбы якобы "стояли за взломом [программного обеспечения американской компании] SolarWinds". "Он проинформировал посла, что Великобритания продолжит работать с союзниками, чтобы привлекать внимание к злонамеренным операциям российских разведывательных сил и пресекать их", - отметили в Форин оффисе.

Бартон также выразил обеспокоенность по поводу повышения концентрации российских войск у границы с Украиной, в том числе в Крыму. "Эти действия представляют угрозу и приводят к дестабилизации. Россия должна прекратить свои провокации и снять напряженность в соответствии с ее международными обязательствами", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Взлом SolarWinds

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения США, а также более 400 крупнейших американских компаний.