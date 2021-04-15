МИД Польши вызвал посла России

ВАРШАВА, 15 апреля. /ТАСС/. Посла России в Польше Сергея Андреева в четверг вызвали в МИД республики. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

"Посла действительно сегодня вызывали в МИД Польши. Комментариев на данном этапе не будет", - сказал он.

Как информировало ранее Польское агентство печати, со ссылкой на источник, вызов связан "с введением США новых санкций против России". "Еще одной причиной, как добавил источник, является текущая ситуация на восточной границе Украины", - указано в сообщении. "Встреча продолжается", - добавило агентство.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Помимо этого, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали. По его словам, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.