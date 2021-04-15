Главком НАТО в Европе оценил возможность "вторжения" России на Украину в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Пентагон оценивает возможность "вторжения" РФ на Украину в ближайшие несколько недель на уровне "от низкого до среднего". С таким утверждением выступил в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"От низкого до среднего", - сказал он, отвечая на вопрос одного из законодателей о том, какова вероятность "вторжения на Украину в ближайшие несколько недель". После этого конгрессмен попросил Уолтерса, который одновременно является главой Европейского командования ВС США, рассказать подробности относительно этой оценки на закрытой части слушаний.

Другой законодатель обратился к Уолтерсу с просьбой дать аналогичную оценку, но уже не на ближайшие недели, а на срок до конца года. "Мой ответ: это зависит от обстоятельств", - заявил представитель Пентагона, отметив, что американские военные постоянно продолжают "оценивать все имеющиеся аспекты обстановки". Он добавил, что может более подробно говорить об этом на закрытой части слушаний.

Тогда американского генерала спросили, может ли он уточнить, будет ли вероятность "вторжения", с его точки зрения, в дальнейшем расти или же снижаться. "Это зависит от расстановки сил. По моей оценке, учитывая ту тенденцию, которую я вижу сейчас, вероятность такого развития событий начнет снижаться", - сказал Уолтерс.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.