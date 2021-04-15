Швейцария заявила о готовности принимать "полезные и желательные" международные встречи

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария готова оказывать добрые услуги, включая организацию международных встреч, когда они полезны и желательны. Так в федеральном департаменте иностранных дел (ФДИД) страны ответили в четверг на вопрос корреспондента ТАСС о том, готова ли Швейцарская Конфедерация принять на своей территории, в том числе в Женеве, возможную встречу президентов России и США.

"Швейцария готова предлагать свои добрые услуги, когда они полезны и желательны. Это включает в себя также выполнение функций принимающей страны или содействие в организации конференций и встреч в Швейцарии", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Элиза Рагги.

Она вместе с тем пояснила, что в интересах конфиденциальности "ФДИД не может сообщать какие-либо дополнительные детали, касающиеся конкретных случаев".

Во вторник президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Между тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в среду, что "пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики", так как это новое предложение, которое еще будет изучаться и анализироваться.