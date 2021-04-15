Приговор Сильвио Берлускони перенесли из-за его госпитализации

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Очередное заседание суда по делу об обвинениях бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в коррупции и подкупе свидетелей перенесено из-за госпитализации политика. Как сообщает в четверг газета La Repubblica, к концу должно подойти судебное разбирательство, которое ведется в отношении Берлускони в городе Сиена.

84-летний экс-премьер, как заявили его адвокаты, не мог присутствовать на заседании из-за того, что находится в больнице в Милане на обследовании. На основании предоставленной защитой врачебной документации запрашивается отсрочка на два месяца. Суд, хотя и отклонил ходатайство прокуратуры о проведении проверки уважительности причины отсутствия подсудимого, назначил новое заседание на 22 апреля.

Данный процесс - один из нескольких, которые стали продолжением громкого дела об обвинениях политика в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Оно получило название по прозвищу "Руби" основной фигурантки - марокканки Каримы эль Маруг. Берлускони был оправдан во всех судебных инстанциях по этим обвинениям, однако следователи заподозрили экс-премьера и его адвокатов в том, что они подкупили свидетелей, выступавших на процессе и давших ложные показания. В Сиене вместе с Берлускони в качестве обвиняемого проходит житель этого города пианист Данило Мариани, который проходил свидетелем. Прокуратура утверждает, что в период с 2011 по 2013 год он получил от политика €170 тыс. за дачу ложных показаний о вечерах на частной вилле Берлускони, на которых присутствовали несовершеннолетние девушки. Прокуратура требует для Берлускони 4 лет и 2 месяца заключения, для Мариани - 4,5 года тюрьмы.

Завершение этого процесса уже неоднократно откладывалось: в прошлом году из-за ограничений передвижения в результате пандемии, затем осенью прошлого года из-за заражения Берлускони коронавирусом, а еще несколько раз из-за госпитализаций, в том числе в Монако в январе этого года.

Схожие процессы в отношении Берлускони идут еще в нескольких городах по месту регистрации якобы подкупленных свидетелей.