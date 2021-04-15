Украина расширила санкционный список своих крупнейших контрабандистов

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Украина расширила список лиц, уличенных в контрабанде, в отношении которых будут применены персональные санкции. Об этом сообщил в четверг президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), где рассматривался этот вопрос.

"СНБО будет вводить санкции по отношению ко второй части контрабандистов, применяться они будут еще к 12 лицам", - сказал Зеленский. При этом он не назвал их имена.

2 апреля Совбез впервые ввел персональные санкции против крупнейших украинских контрабандистов. По решению СНБО Украины, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых, по данным СНБО и Службы безопасности Украины, можно назвать "топ-10 украинской контрабанды", сказал тогда Зеленский. Тогда же от выполнения должностных обязанностей были отстранены свыше 100 сотрудников украинской таможни. Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться и подпавшие под санкции 10 контрабандистов "не будут последними".

По словам президента, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен (около $10,7 млрд), которые недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 млрд гривен ($3,5 млрд) - вследствие неэффективной работы таможни.