В ООН заявили, что Россия и США должны сотрудничать как постоянные члены Совбеза

ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и США - двух постоянных членов Совета Безопасности ООН - имеет особое значение для стабильности в мире. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя введение новых санкций США в отношении России.

"Безусловно, мы осведомлены о напряженности между Россией и США и действиях, предпринятых в связи с этим, - отметил он. - Продолжаем подчеркивать необходимость сотрудничества между Россией и США, в особенности учитывая их важное место как двух постоянных членов Совета Безопасности, имеющих большое влияние на ситуацию в мире".

Представитель генсека добавил, что секретариат ООН "продолжит делать все возможное, чтобы поддерживать это сотрудничество".