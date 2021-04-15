Пентагон: поставляемые США Украине патрульные катера будут иметь летальные вооружения

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Патрульные катера, предоставляемые Соединенными Штатами Украине, будут обладать оборонным летальным потенциалом. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, выступая в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. При этом она не уточнила, о какой конкретно технике идет речь.

"В дополнение к [предоставлению комплексов] Javelin очень важно, что мы расширили нашу помощь Украине не только на земле, но и на море. Патрульные катера, которые мы предоставляем, будут обладать оборонным летальным потенциалом", - сказала Купер.

"Думаю, мы смогли предоставить летальную помощь в наземном и морском измерении", - отметила представитель Пентагона.

Вашингтон поставлял Киеву вооружения и направлял специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin. В марте военное ведомство США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли главным образом два патрульных катера Mark IV.

Как заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в Североатлантический альянс (НАТО), могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юге-востоке страны военным путем.