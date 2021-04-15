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В Белом доме заявили, что приглашение Байдена Путину провести саммит остается в силе

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ставят целью эскалацию в отношениях с Россией, но не будут предсказывать, чем обернутся новые американские санкции. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша цель здесь не эскалация [отношений с РФ], наша цель - [заставить] заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства", - утверждала она.

"Мы не можем предсказать, каковы будут последствия, но все же считаем, что при неприемлемом поведении мы должны принимать меры", - добавила Псаки.

Приглашение Байдена Путину провести двусторонний саммит остается в силе.

США сохраняют надежду на развитие российско-американских отношений стабильным и предсказуемым образом.

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